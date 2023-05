Päev börsil: Saksamaa aktsiaindeks on jõudmas kõigi aegade tippu

Tänavu on tugevaimat tõusu näidanud kaitsetööstuse ettevõte Rheinmetall (40%), gaasiturbiinide tootja Siemens Energy (38%), Adidas (24%) ning Euroopa suurim tarkvarafirma SAP SE (29%). Indeks ise on täna kerkinud ligi 0,8% ning on kõrgemal varasemast tipust, mis saavutati enne Ukraina sõja algust, 5. jaanuaril 2022.

Tõusule on kaasa aidanud oodatust paremad ettevõtete majandustulemused, langenud energiahinnad ning Hiina majanduse avanemine, kirjutab Bloomberg. Kuna DAX koosneb olulises osas autotootjatest ja tööstusettevõtetest, on see võitnud ka sellest, et majanduse kokkutõmbumine on olnud oodatust pehmem.

Alates 2023. aasta algusest on DAX kerkinud pea 17%, Stoxx 600 ligi 10% ning S&P 500 indeks ligi 9%.

Tallinna börs kukkus

Riia börsiindeks tõusis täna 0,37%, kuid Vilnius langes 0,09% ning Tallinna börs kukkus 0,55%.

Tallinna börsil kujunes tänaseks kauplemiskäibeks 1,34 miljonit eurot. Sellest suurema osa andsid LHV Group 293 000 euroga, Enefit Green 274 000 euroga ning Coop Pank 268 000 euroga.

Kokku oli Tallinna börsil tõusjaid vaid 4, langejaid seevastu 20 ning eilsele sulgemistasemele jäid 9 aktsiat.

Mis veel toimus?

Hetkel IPO käigus investeeringuid koguv Grab2Go teatas, et pikendab IPO-perioodi kuni 6. juunini. Algselt pidi IPO lõppema 23. mail. Loe pikemalt siit.

Legendaarne aktivistinvestor Carl Icahn tunnistas, et ta eksis kui tegi suure panuse turulanguse peale. Tema ettevõttele maksis see viga ligi kuue aasta jooksul 9 miljardit dollarit. Loe pikemalt siit.

Euroopa ja USA kõrgemal

Koos Saksamaa börsiindeksiga kerkivad ka teised regiooni suuremad aktsiaindeksid. Laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,8% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on samuti tõusnud 0,8%.

USA aktsiaindeksid on samuti rohelised. Nasdaqi koondindeks ning S&P 500 ligi 0,3% ning Dow Jonesi tööstuskeskmine pea 0,2%. Aktsiad on kerkinud suuresti spekulatsiooni peale, et Washingtonis on jõutud lähedal kokkuleppele, et tõsta riigi võla ülempiiri ning vältida maksejõetust.