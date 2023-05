Hea uudis börsipaketi omanikele: homme langeb elektri börsihind teatud tundidel miinusesse

Homne päev algab börsihinnaga 85,78 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul kella 8st langeb elektrihind alla 8 euro megavatt-tunni kohta. Kell 12 on elektri hinnaks 0,38 eurot.

Homme kell 13–14 on elektri hind -0,15 eurot megavatt-tunni kohta. Tund hiljem on elektri börsihinnaks -0,55 eurot. Kell 15–16 on börsihind -0,09 eurot megavatt-tunni kohta. Tund hiljem on elektri hinnaks 0 eurot.

Kell 17–18 on elektrihind 1,32 eurot, pärast seda aga hakkab elekter taas kallinema. Kõige kallim on homme elekter õhtul kell 21–22, 87,69 eurot megavatt-tunni kohta.

Päevasel ajal võib elektri börsihind ulatuda nulli lähedal või langeda isegi alla selle. Öised tunnihinnad on aga siiski kallimad ja sageli ka päeva keskmisest kõrgemad. Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller on selgitanud, et öised päeva keskmisest kõrgemad elektrihinnad on seotud eelkõige suure päikeseenergiatoodanguga. Eestis on lihtsalt viimase aastaga lisandunud palju päikesest elektri tootjaid.

„Kokku on seda juba üle 500 MW installeeritud võimsust, kelle toodangu tipp on keskpäeval ja sellele eelnevatel ja järgnevatel tundidel. See kattub küll tipptarbimise tundidega hästi, kuid praegu on tipptoodanguga tundidel ülepakkumine tekkinud,“ selgitas Miller. Päikeseenergia pakkumise kiire suurenemine on tema sõnul turul olijatele uus kogemus ja ilmselt läheb veidi aega, kuni õpitakse uues olukorras tegutsema.