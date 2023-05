Eesti parima juhi tiitli pälvis ehitusettevõtte Verston asutaja

Tunnustuse üle andnud LHV Grupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu (parim juht 2022) sõnul oli võitja selgitamine äärmiselt keeruline. „Veiko avaldas žüriile muljet ja inspireeris oma ettevõtte üles ehitamise teekonnaga. Tegemist on uue põlvkonna teede-ehitusettevõttega, mis on viimase kümnendi jooksul kasvatanud oma käivet 15 korda. Sellist arengut ei saavuta ilma suurelt mõtleva ja erakordse juhita.“

Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas tõi esile, et Veskimäe toimetab pikkade traditsioonidega sektoris, kuid on kerkinud uue põlvkonna juhina valdkonna eestkõnelejaks ja arvamusliidriks. „Verstoni kasvunurk on võrreldav idufirmade teekonnaga. Sellise arengu saavutamiseks peab oskama lisaks riskide võtmisele ka tulemust tegevat meeskonda kokku panna. Seetõttu saab Veiko senist tegevust ja saavutusi iseloomustada kahe sõnaga - inspiratsioon ja eestvedamine.“