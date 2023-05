Esimene arutelukatse. Kuidas pääseb elekter Liivi lahe meretuulepargist meie elektrivõrku

Rahandusministeerium kohtus Pärnu linna, Häädemeeste, Kihnu, Saarde ja Tori valla juhtidega. Neid omavalitsusi võib meretuulepargi kaablite vedamine hakata mõjutama kõige otsesemalt. Regionaalminister Madis Kallas ütleb, et kui keskkonnamõjude hindamine võimaldab Liivi lahte rajada meretuulepargi, siis vajab see ka elektriühendusi. „Meil on vaja leida Liivi lahe meretuulepargi elektriühendusele sobiv asukoht, et viia tuulepargis toodetav elekter tarbijateni. Selleks tuleb planeerida õhuliinid, maakaabelliinid, veekaabelliinid, trafoalajaamad ning muud elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatised,“ lausub Kallas. Selle jaoks on riik algatanud eriplaneeringu ning kutsus plaani tutvustamiseks kokku planeeringualasse jäävate omavalitsuste juhid.

Tuulepargi piirkonnas on Eleringi põhivõrguga võimalikke liitumiskohti kolm: Audrus, Sindis või Kilingi-Nõmmel. Eriplaneeringu praeguses etapis kirjeldatakse metoodika ja põhimõtted, kuidas parim asukoht valida ning milliseid uuringuid on vaja selleks kavandada. Võimalike asukohaalternatiivide visandamise ja võrdlemiseni jõutakse planeeringu järgmises etapis.

Parem elektriühendus ja mitte häirida

Omavalitsuste juhid mõistavad vajadust rajada uusi taastuvenergia tootmisvõimalusi, kuid mitmetel on sinna kõrvale panna ka omad huvid. Kihnu vallavanem Egon Vohu tõi esile, et oluline on tuulikute elektrikaablite asukohad lahendada nii, et paraneb ka Kihnu jaotusvõrgu ühenduse kvaliteet põhivõrguga. „Kuidas see põhimõte kihnlaste heaks rakendatud saab, huvitab iga kihnlast,“ kinnitas Vohu.