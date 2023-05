Süüdimatud kandideerijad: tööintervjuud voodist ja vannitoast

Koroonaajal sai alguse vajadus teha videointervjuusid. Tänaseks on sellest kujunenud trend – tihti toimub just esimene intervjuu arvuti- või telefoniekraanil. Kuigi pea kõigi programmide keskkondades saab tausta valida ja muuta, kipub ikka nägema tööintervjuuks kentsakaid kohti ja olukordi. Näiteks on mõni intervjueeritav voodis teki all, mõni hommikumantlis ja mõni meesterahvas ka palja ülakehaga. Intervjuu taustana on nähtud nii vannikardinat kui kuuldud veesolinat.