Aasta tagasi oli kodulaenuga seotud kuue kuu euribor 0%. Täna on see 3,65% ja laenuomanike kuumaksed tõusnud sadu eurosid. Pankade kinnitusel saavad aga laenuvõtjad endiselt hästi hakkama maksete tasumisega, sest nende laenuvõimet on hinnatud vähemalt 6% intressi korral. Mõnede pankade ennustuste põhjal ületatakse see taluvuspiir aga sügiseks, kui pangad ei vähenda enda marginaali. Pankade kodulaenu marginaal on praegu üle 1%. Kui mõnede prognooside kohaselt jõuab kuue kuu euribor sügiseks 5%ni, siis kerkib ka kodulaenu intress üle kriitilise piiri. Isegi kui euribor nii kõrgele ei kerki, jõutakse ikkagi väga lähedale laenuvõtja taluvuspiirile.