Vene oligarhi superjaht tekitab arestijale hiigelarveid. Jahist vabaneda ei lubata

120 miljonit dollarit maksev laev on aga nagu ujuv palee. Selle tekil on hiiglaslik bassein, mis hüdraulika abil muutub vajadusel kopteri maanudmisväljakuks. Spaa, jõusaal, viis luksuslikku kajutit, kuid kõik on praegu kasutamata. Vahetult pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse sai jahist kummituslaev. On möödunud juba üle aasta, kui 267 jalga pikk superjaht Alfa Nero Antiguas Falmouthi sadams kinni peeti. Väidetavalt kuulus see Venemaa väetise miljardärile Andrei Gurejevile, kelle vastu Ameerika Ühendriigid kehtestasid pärast sõja algust sanktsioonid. Washington nimetas Gurejevi jahi omanikuks ja saatis FBI agendid laeva läbi otsima.