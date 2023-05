Hinnasula suvilate müügis. Tehingud tehakse ainult korraliku allahindlusega

Majanduslikult keeruline kevad on ka suvemajade turul teinud korrektuurid – ostuhuvilisi on, kuid tehingusse minnakse ainult korraliku allahindluse puhul.

„Pakkumises on väga erinevaid suvilaid, alates väikestest aiamajadest kuni suurte looduskauniste talukohtadeni välja, kuid tehinguaktiivsus on võrreldes mullusega madalam. Müüjad ei oska hetkel veel vara õiglaselt hinnastada. Sõltuvalt müüja hinnaootustest on vajalik teha kuni paarikümne protsendiline hinnakorrektsioon. Seejärel olukord muutub ning ostjad on turul täitsa olemas,“ rääkis Sempelson.