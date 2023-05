Viru keskuse juht: kliendid hääletavad jalgadega, varem või hiljem kaotab ahne kaupmees kliendi

Põhjaliku uuenduskuuri läbinud Viru keskuse jaoks on olnud viimased aastad heitlikud. Südalinna suurima kaubanduskeskuse äriline edukus on pandud tõsiselt proovile. Peale koroona ja mahukate renoveerimistööde tuleb sel kevadel leppida järgmise pikaajalise proovikiviga. Trammitee ehitus Tallinna kesklinnas on selgelt raskendanud keskusele ligipääsemist. Viru keskuse juhi Gertti Kogermanni sõnul on aga endiselt nende sõnum, et keskus on avatud, ligi saab autoga, ühissõidukiga, jalgsi ja rattaga ning kliente ootavad nad ka siis, kui kõik tänavad on ümberringi üles kaevatud.