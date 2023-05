Uute korterite ülejääk läheneb hiilgeaegadele, kuid mõistliku hinnaga tooteid on vähe

Aastatel 2018. ja 2019. oli kinnisvaraturul arendusbuum. Uusi korterierid oli pakkumises pea samapalju, kui praegu. Olukord on aga hoopis erinev. „Seekordne jäägi kasv ei ole tingitud suuremahuliste projektide peaaegu kontrollimatust juurdevoolust, nagu see oli viis aastat tagasi. Põhjus seisneb hoopis asjaolus, et projekte küll lisandub tasapisi, kuid müük on loid,“ selgitas Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman. „Kui toona müüdi äkilisematel kuudel üle 400 uue korteri, siis tänavu müüdi kokku nelja esimese kuuga alla 300 uue korteri. Paljud arendajad pole lihtsalt turu arengutega kaasa läinud ja hoolimata näiliselt suurest valikust pole just palju mõistliku hinnaga tooteid, mille vahel valida,“ ütles ta.