Terminal Oili juht: võitlus iga liitri eest on verine

Hinnakokkuleppeid ei ole võimalik turul teha, ütleb Raudsepp. „Kui räägime äriklientidest ja teistest suurematest tarbijatest, siis võitlus iga liitri eest on verine,“ lausub ta. „Turul on väga tugev konkurents.

Raudsepp ütleb, et Terminal Oil üritab hinda allapoole vedada, kuid tunnistab, et jube keeruline on hinda dikteerida, kui kõik viie minutiga samale tasemele jõuavad. „Meil on nii pisike turg ja konkurendid jälgivad üksteist üliteraselt,“ sõnab ta. Kui mõned aastad tagasi olid hinnad veel piirkondlikud, siis nüüd on kõik laienenud üle Eesti ja keegi ei saa kuskil kallimat taset hoida.