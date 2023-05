Teenusedisain ja disainmõtlemine aitavad kaasa äriedule ja -kasvule

Design Better uuris disaini meetodite kasutust erineva suurusega ettevõtetes 24 valdkonnas ja 77 riigis. Ettevõtete võrdlemiseks töötati välja disainiküpsuse mõõdik. Uuringu tulemused näitasid, et kõrge disainiküpsusega ja teenusedisaini kasutavad ettevõtted on edukamad nii kulude kokkuhoius, tulude kasvatamises kui ka turupositsiooni tugevdamises.

Mõlemad uurimused tõid välja selle, et edukamad ettevõtted kasutavad juhtimisotsuste tegemiseks teenusedisaini ja disainimõtlemise protsesse, kuna see annab täpsema sisendi teenuste kasutajate vajadustest.

Disainimõtlemine algab ettevõtte seest

Teenusedisainil on iga valdkonna ettevõtetele pakkuda olulisi kasutegureid. Kui ettevõtted mõistavad paremini kliendi teekonda ja kavandavad just nende vajadustele vastavaid teenuseid, paraneb klientide ja töötajate rahulolu, efektiivsus ja innovatsioon. Neid eeliseid silmas pidades pole ime, et teenusedisainist on saanud paljude ettevõtete keskne fookus.