Tallinna Sadam sõlmis lepingu kai rajamiseks Paldiski Lõunasadamasse

„Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade valmistamiseks ning ladustamiseks enne laevale lastimist. Uue kai ümbruses on 40ha vaba maa-ala, kuhu on võimalik rajada tuuleparkidega seotud tööstus- ja tootmisettevõtteid. See ala on sadamasisese teede võrgustikuga uue kai ja tagalaalaga hästi ühendatud. Lisaks on uut kaid võimalik kasutada vajadusel ka ro-ro laevade teenindamiseks. Tänaseks oleme sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepped nelja meretuuleparkide arendus- või ehitusettevõttega. Piirkonda rajatavad tuulepargid planeerivad tootmist alustada 2028. aastal, millele eelneb 3-aastane tuuleparkide ehitusperiood,“ lisab Kalm.