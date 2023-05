Spotify tegevjuht: on vaid aja küsimus, millal tõuseb tellimuse hind

Eelmise aasta lõpus saatis Universal Music Groupi tegevjuht Lucian Grainge oma töötajatele memo, kus oli kirjas, et muusikaäri põhilised majanduslikud põhimõtted peavad muutuma. Grainge ei täpsustanud, milline peaks olema uuendatud mudel, kuid sõnas, et see peaks olema artistikeskne. Ta kritiseeris voogedastusteenuseid, kuna need suunavad kuulajaid artistide asemel üldisele muusikale.

Universal Musicu plaadifirmad voogedastuse müük on vähenenud. Ettevõte on toonud põhjuseks ebakindla reklaamituru. Muusikavaldkonna juhtide seas on järjest näha, et pärast aastaid kestnud tugevat kasvu tänu voogedastusele võib muusikatööstus aeglustuda.

India ja Indoneesia turgudel ei teeni Spotify praktiliselt midagi. Reklaamituru aeglustamine piirab Spotify'st saadavat tulu. Grainge usub koos kolleegidega, et tuleks leida uus kasvuallikas. Üheks võimaluseks on tema sõnul suurimate artistide eest rohkem maksmine.

Mõned voogedastusteenused on katsetanud fännide poolt makstavaid autoritasusid, mille puhul kuulajate igakuised liitumistasud makstakse otse artistidele, keda nad kuulavad. Suured plaadifirmad ei ole selles nii kindlad, kuid leiavad, et Ed Sheeran, Beyonce ja The Weeknd peaksid saama rohkem raha ühe loo eest kui amatöörmuusikud. YouTube ja Spotify on kaotanud enamiku artistide jaoks sisenemisbarjääri. Amatöörmuusikud on vaid ühe viraalse TikToki kaugusel sellest, et olla professionaalid.