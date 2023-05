Tüli majas: Aravetel pandi müüki Baltimaade parim kardirada

Järva vallavanema Toomas Tammiku väitel on Aravete kardirada nimetatud Baltimaade parimaks. Valla jaoks kardirada suur kulu ei olnud, kuna kompleksi hooldamise ja opereerimisega tegeleb pikaajaline rentnik. Valla ainus kulu on rendilepingute koostamine ja jälgimine. Valla põhitegevuseks aga ei ole kardirada vajalik, mistõttu otsustati see ikkagi panna müüki. „See on perspektiivne kompleks. Kindlasti on arendajaid ja huvilisi, kes suudavad tulevikus palju enamat pakkuda, kui vald omanikuna täna suudab,“ leiab Tammik. Alghinnaks määrati 350 000 eurot.