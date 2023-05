Meta sai andmete USAsse kandmise eest rekordilise trahvi

Lisaks 1,2 miljardi dollarilisele trahvile anti Metale viis kuud aega, et peatada igasugune edasine isikuandmete edastamine USAsse ja kuus kuud, et lõpetada ELi isikuandmete ebaseaduslik töötlemine ning sealhulgas säilitamine USAs. Meta kaebab otsuse edasi.

Andmete edastamise keeld oli laialt oodatud ning varasemalt on Meta ähvardanud seetõttu Euroopa Liidust lahkuda. Otsuse mõju on samas leevendatud üleminekuperioodiga ja uue Euroopa Liidu ja USA vahelise andmevoogude lepinguga, mis võib töös olla juba selle aasta keskpaigaks.

Esmaspäevane otsus on viimane vaatus pikaajalises saagas, mis lõpuks viis Facebooki ja tuhandeid teisi ettevõtteid õiguslikku vaakumisse. Euroopa Liidu kõrgeim kohus tühistas 2020. aastal Euroopa Liidu ja USA vahelise Atlandi-ülest andmevahetust reguleeriva pakti „Privacy Shield,“ kuna kardeti, et kodanike andmed ei ole USA serveritesse jõudmisel turvalised. Kuigi kohtunikud ei tühistanud lepinguklauslitel põhinevat alternatiivset meetodit andmete edastamiseks, viisid nende kahtlused Ameerika andmekaitses kiiresti selleni, et Iirimaa andmekaitsekomisjon andis Facebookile esialgse korralduse, milles öeldi, et ka selle teise meetodi kaudu ei saa ettevõte enam andmeid USAsse liigutada.