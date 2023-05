Ryanair: ülimadalaid piletihindu enam oodata ei tasu

Pea rekordilisest kasumist teatanud Ryanairi finantsjuht Neil Sohoran märkis, et inimesed on valmis suveperioodil piletite eest rohkem maksma. „See tähendab, et varasemalt 9,99 eurone pilet võib nüüd maksta kaks korda rohkem,“ ütles Sohoran.

Lennupiletite hinnad on tõusnud kogu lennundussektoris, kirjutab Bloomberg. Selle taga on nii lennukite nappus kui tugev nõudlus puhkusereiside järgi. Ryanairi konkurent EasyJet ootab suure reisinõudluse suuremat kasumit ning Deutsche Lufthansa ja Air France on näinud, et puhkusekliendid reisivad nüüd ka äriklassis.

Suvised lennupiletid on Ryanairi sõnul mullusest kallimad ning maksavad ligi 10% rohkem kui koroonaeelsel ajal. Sohorani sõnul teenib väga hästi ka lisateenustega nagu eelisjärjekorras pardale minek ja pardatoit, kust saadav lisatulu reisija kohta on kerkinud 23 euroni. Enne koroonapandeemiat teeniti 19 eurot inimese kohta.

Finantsjuht on kindel, et ettevõte saavutab oma eesmärgi vedada sel aastal 185 miljonit reisijat, kuigi Ryanair hoiatas oma avalduses, et number võib Boeingu hilinenud lennukitarnete tõttu väiksem tulla. Lõppenud aasta jooksul vedas lennufirma 168,6 miljonit reisijat, mis on aastaga 74% hüpe.

Ryanair teatas, et teenis 31. märtsiga lõppenud majandusaastal 1,43 miljardi eurose puhaskasumi. Varasem aasta lõppes ettevõttele 355 miljoni eurose kahjumiga.

Dublinis asuv lennuettevõte ootab, et tema kütusekulu on käesoleval majandusaastal 1 miljardi euro võrra suurem, millele oodatakse leevendust kõrgemast käibest. Sel kuul tellis Ryanair 300 uut lennukit Boeing 737 Max, mille taga on eesmärk 2034. aastaks saada kätte 30% Euroopa lennutransporditurust.

Ryanairi aktsia on täna kerkinud 2,65% 16,06 euroni. Aktsia on sel aastal tõusnud 31%, võrreldes EasyJeti 56% tõusuga.