Tänasest saab märkida DelfinGroupi suuraktsionäride poolt pakutavaid aktsiaid

Aktsiaid pakuvad ettevõtte kaks suurimat aktsionäri – SIA L24 Finance ja SIA EC finance. Aktsia pakkumishind on 1,35 eurot ja märkimisperiood kestab 2. juunil 2023 kuni kella 15.30-ni. 22. mai keskpäeval on ettevõtte aktsiate börsihind 1,385 eurot.

DelfinGroup on igas kvartalis jaganud seni dividendidena kuni 50% ettevõtte kasumist ja ettevõte plaanib seda praktikat jätkata. Kuni 16. maini 2023 tehtud dividendimaksete põhjal on DelfinGroup viimase 12 kuu jooksul maksnud dividende 5,5 miljonit eurot ehk 0,121 eurot aktsia kohta. Võttes aluseks aktsiahinna Nasdaq Riga börsi 16. mai 2023 kauplemisperioodi lõpus andis see aktsionäridele 8% dividenditootluse. Seejuures oleks dividenditootlus viimase 12 kuu jooksul makstud dividendide ja avaliku pakkumise aktsia müügihinna (1,35 eurot) põhjal 9%.