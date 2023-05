Eesti kinnisvarafirma sattus Leedus skandaali, mis pani vihastama nii presidendi kui linnapea

„Võin veel kord kinnitada, et Vilniuse linnavalitsus on algusest peale, alates sellest, mil arendajad taotlesid ala arendamist, järjekindlalt hoidnud seisukohta, et sajandivanune tamm, mis on hinnanguliselt 130 aastat vana ja peaaegu 20 meetri kõrgune, tuleb säilitada ja projekti kaasata. Arendajad pöördusid esmalt omavalitsuse poole selliste vihjetega, mille järel algasid spekulatsioonid, et tammel ei ole perspektiivi, segab tehnilisi võrke jne,“ ütles linnapea esmaspäeval Leedu Delfi ajakirjanikele.