Pensionikka jõudes vali – kas raha või valimisõigus? Raivo Hein pakub pensioniealiste üha kasvavale probleemile huvitava lahenduse

Eesti on väike ja tark rahvas, mistõttu võiks välisvaatleja ju imestada – miks te veel ropprikkad pole? Raivo sõnul mängib meie arengus olulist rolli okupatsiooniaeg, kuid tulevikku vaadates võib probleemiks pidada ka alamakstud ja liiga kõrges vanuses õpetajaid.

„Lapsed on investeering tulevikku? Nii äraspidist loogikat pole ma veel kuulnud,“ räägib Raivo, kes käis viimases „Eesti eso“ podcastis külas. „Lapsed on ikkagi armastuse viljad, mitte need, kes meie eest vanaduses hoolitsema peavad.“