Suurfirma personalijuht julgest sammust: meie majas toimub LGBT+ konverents. Miks?

On üllatav, et veel ka praegu, aastal 2023, võib heteroseksuaalsusest erinevate seksuaalsete eelistuste üle arutamine olla elevile ajav, piinlikkust tekitav ja natuke nagu nurgatagune asi, millest pole päris viisakas rääkida. Samal ajal on erinevate uuringute järgi ca 7% inimestest kas homo-, bi- või transseksuaalsed. Mis tähendab, et ainuõigeks normiks peetavast heteroseksuaalsusest erinevate eelistustega inimesi on kõikjal meie ümber – töökohas, ühistranspordis, supermarketis. Ka meie sõprade ja pere hulgas.

Heteroseksuaalsusest erinevate eelistustega inimest kiputakse identifitseerima eelkõige läbi tema seksuaalsuse. Selline, vaid ühest inimese olemuse aspektist lähtuv suhtumine, on kitsarinnaline ning tõstatab oluliselt laiema küsimuse - kas meil on ühiskond, kus inimesed saavad olla need, kes nad tahavad olla, kedagi teist haavamata? See on küsimus universaalsetest inimõigustest ja ühiskonna arengutasemest ning just seepärast paneb Telia tänavu õla alla Baltic Pride´ile.