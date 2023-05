Suursaadik: edukal Eesti ettevõttel on hea aeg Suurbritannia turul positsioonid sisse võtta

UK ajaloolised rahvusvahelise kaupleja instinktid pole kuhugi kadunud. 70-miljoniline turg, maailma suuruselt kuues majandus, mis on suuresti teenustekeskne ning ostab sisse oluliselt rohkem kui ise välja müüb. Lisaks on turg inglisekeelne, mis on paljudele olnud atraktiivne juba iseenesest, kuidas siin globaalsete turgude vallutamiseks (nt pilguga USA poole) ennast proovile panna saab.

UK on üks välisministeeriumi ja EAS’i prioriteetturge. Muidugi peavad ettevõtjad ise olema huvitatud ja riik peab olema valmis tuge pakkuma. Selle viimase osas tahaks küll positiivseid signaale saata. Saatkonnas teeme omaltpoolt kõik, et see poleks vaid sõnakõlks: aitame igapäevaselt avada uksi ja leida võtmeisikuid ja partnereid Eesti ettevõtetele, et siinsel turul jalg ukse vahele saada. Muidugi ei suuda me mõne inimesega teha ära Eesti eksportivate ettevõtete turundusinimeste tööd, küll aga töötame ettevõtjatega üheskoos, valime fookused ja panustame sinna maksimaalselt.