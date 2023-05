USA võlalaekriisis ei suudetud jätkuvalt kokkulepet leida

Juhul kui võlalae tõstmise osas järgneva nädala jooksul kokkulepet ei saavutata, võib juhtuda, et USA-l võib raha otsa saada. USA rahandusminister Janet Yellen on hoiatanud, et vastasel juhul saaks nende osakonnal raha otsa juba juuni alguses ning maksejõuetus võib saabuda juba 1. juunil. Sellel oleks omakorda USA majandusele hävitav mõju. Seetõttu otsivad demokraadid ja vabariiklased jätkuvalt olukorrale lahendust.

"Tänase kohtumise toon oli parem kui varasemates diskussioonides,“ sõnas McCarthy ajakirjanikele pärast kohtumist. Ta lisas, et arutelu oli produktiivne, kuid lepet veel pole. Sama tõdes ka president Biden. „Me kordasime taas, et maksejõuetus on välistatud ning ainuke viis edasi minna on heas usus liikuda kahepoolse kokkuleppeni.“