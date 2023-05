Ekspert: need on asjaolud, mille puhul pank kohe kindlasti laenu ei anna

Tuleohutusnõuetele mittevastavus on kindel põhjus, miks pank koduostu finantseerida ei soovi. „Olgu selleks küttesüsteem, tulekolletega seotud puudujäägid või midagi muud – kui hoone tuleohutusnõuded pole täidetud, on see piisav põhjus, miks pangad kliendi laenutaotlust ei rahulda,“ kinnitab Rebane.

Kasutusloa puudumine on teine sage põhjus, mille taha positiivne laenuotsus jääda võib. Kasutusluba peab kinnisvaral Rebase sõnul olema – see tõendab, et korter või maja, mida osta soovitakse, on elamiseks kõlbulik ja turvaline. „Sarnaselt kasutusloaga ei pruugi ka hoone registriandmed mõnel juhul tegelikkusele vastata. Korterite puhul tuleb igapäevaselt ette näiteid, kus registriandmetes on midagi korrast ära – näiteks on mõni oluline detail nagu trepp puudu või ei klapi ruutmeetrid dokumentides kirjeldatuga,“ näitlikustab Luminori eraisikute panganduse juht. Ehkki dokumentatsiooni on võimalik korrastada, ei anna inimesed Rebase sõnul tihti endale aru, et see tähendab ootamatuid lisakulusid.