Sanktsioonid pigistavad: Venemaal tehti ettepanek kuuepäevase töönädala kehtestamiseks

Venemaa on olnud rahvusvaheliste sanktsioonide all alates 2014. aastast, kui Kremli väed tungisid Krimmi, ja lääneriikide sanktsioonipingutusi on tõhustatud pärast seda, kui Moskva algatas eelmise aasta veebruaris täiemahulise sissetungi Ukrainasse.