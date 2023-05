5 lihtsat nippi, kuidas liikluses aega kokku hoida

Ära sihi tippe

Seda on muidugi lihtsam öelda kui teha, aga kui sul on vähegi võimalik minna ja tulla töölt väljaspool tipptunde, siis säästad kõvasti aega ja närve. Tavapärane tööpäeva algus on kell 9 ja lõpp 17, nii et kui sa alustad oma tööd hoopis kell 8 ja lõpetad kell 16, veedad ilmselt oluliselt vähem aega närviliselt vastu rooli trummeldades.

Hoia varukas varrukas

Kunagi ei või teada, mil sinu tavapärane marsruut ei ole enam kõige mõistlikum. Eespool on toimunud avarii, teele on langenud puu või toimuvad mingid ehitustööd – ootamatusi tuleb ikka ette. Seepärast on hea, kui sul on sihtkohta minekuks alati varutee samuti selgeks vaadatud.

Ära pane vasakule

Kui sul on võimalus valida, siis eelista vasakpöörde asemel alati parempööret – see säästab nii aega kui ka kütust. Loomulikult ei pea sa hakkama nüüd koostama absurdseid marsruute, mis koosnevad ainult parempööretest, kuid kui sul tuleb valida vasakul ja paremal pool teed asuva tankla vahel, siis on siililegi selge, kumb on mõistlikum valik.

Löö ühe hoobiga mitu

Ohtrad peatused raiskavad nii aega kui ka kütust. Kui sul on käsil pikem sõit, siis on mõistlik planeerida oma peatused nii, et ühekorraga saaks keha kinnitada, tualetis käia, tankida ja kõik muu olulise ära teha.

Kasuta Olerexi äppi

Kui sa soovid alati võimalikult palju ühe peatusega ära teha, siis tasub tulla Olerexi. Ning kui tahad oma peatusi veelgi kiiremaks muuta, siis on hea mõte omada ka Olerexi äppi . Olerexi uuenenud äpil on kõvasti funktsioone, mis muudavad sinu peatused kiireks ja elu natuke mugavamaks.