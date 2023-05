Eesti kutsub Euroopa Liitu üles ettevõtjate halduskoormust vähendama

Minister Tiit Riisalo sõnul on Euroopa Liidu siseturg Eesti ettevõtjatele väga oluline võimalus ja eelis, kuid möönis, et ettevõtete vaatest on EL õigusraamistik muutunud koormavaks ja kalliks. „Meie ettevõtted vajavad toimivat ühtset turgu, mille reeglid võimaldavad, mitte ei takista ettevõtetel kasvada ja laieneda,“ rõhutas Riisalo Brüsselis.

Eesti saatis Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele ettepanekud, mille kohaselt tuleks Euroopa Liidus tervikuna keskenduda halduskoormuse vähendamisele ja regulatiivse keskkonna lihtsustamisele. „Kuigi näiteks jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus majanduses teenivad õiget eesmärki, tõstavad rohepöördega kaasnevad täiendavad aruandluskohustused ettevõtjate halduskoormust. Oluline on, et uute algatustega kaasneksid ka praktilised digitaalsed tööriistad, mis aitaksid ettevõtetel selle kasvava aruandluskoormusega toime tulla. Mida automaatsem on andmete vahetamine riigiga, seda rohkem jääb ettevõtjatel aega keskenduda peamisele – lisandväärtuse loomisele,“ lisas Riisalo.

Ministrite kohtumise lõunaarutelu keskendus EL siseturu 30. aastapäevale ja pikaajalisele konkurentsivõimele. Minister Riisalo sõnul on Euroopa Liidu majandusliku heaolu aluseks toimiv ühtne turg ja tugev konkurents, kuid viimastel aastatel suurenenud riigiabi andmine liikmesriikides suurendab ebavõrdsust ettevõtete vahel. „Euroopa Liidus peavad ettevõtetel olema võrdsed võimalused. Samas on Eesti väike ja avatud majandusega riik, mis tähendab, et sõltume suuresti mujal riikides toimuvast. Meil ei ole võimalik konkureerida suuremate riikide antava riigiabiga ning seetõttu peaks igasugune EL-is antud riigiabi olema hästi sihistatud, et ta ei moonutaks konkurentsi,“ rõhutas Riisalo kolleegidele.

Ka toimus mõttevahetus kriitiliste toorainete määruse teemal, mille väljatöötamist Eesti oluliseks peab. Ministri sõnul on Eestil potentsiaali ja kogemusi selles protsessis aktiivselt kaasa rääkida, et tagada Euroopa Liidule juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainetarnetele ning arendada kriitilise toorme taaskasutamise ja asendamise tehnoloogiaid.