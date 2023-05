Lätlased loodavad Eesti börsiedulugu korrata ja minevikutaaga prügikasti visata

Eksperdid loodavad, et edu korral saadakse lõpuks lahti n-ö erastamisfoobiast, mille on tekitanud minevikus tehtud kahtlased tehingud.

„Edukad IPO-d ja ettevõtete edaspidine areng on äärmiselt tähtsad, et üle saada stereotüüpsest negatiivsest mõtlemisest, mis on seotud ettevõtete erastamisega ning mille juured on 1990-ndates,“ sõnas Läti varahaldusfirma Alphinox partner Julia Bistrova Ärilehele.