Selgusid parimad ettevõtluse edendajad

Žürii juhi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraami sõnul eristas võitjaid oluline mõju nii ettevõtlusele kui valdkondade vahelisele koostööle. „OBJEKTi puhul on näha tegutsemistahet ja soovi tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -taset Ida-Virumaal, mida ootavad lähiaastatel just tööturu seisukohast ees suured muutused. Connected Healthi puhul meeldis enim, et tuge pakutakse ettevõtetele algusest lõpuni, mis soodustab tugevate tervisetehnoloogia ettevõtete sündi,“ märkis Kraam.

Loomeinkubaator OBJEKT on innovatiivne koostöökeskus Narvas, mille eesmärk on loov- ja iduettevõtluse-alase teadlikkuse ja oskuste kasvatamine ning edendamine Ida-Viru piirkonnas. OBJEKT viib läbi nii inkubatsiooni- ja lühiajalisi arendusprogramme, noorte ettevõtlusprojekte ning laste tehnoloogialaagreid, üritusi ja konverentse ning on piirkonda juurde toonud arendusasutusi ja uusi iduettevõtteid.

„Kui me aastaid tagasi Ida-Virumaal alustasime, siis keegi ei teadnud, mida täpsemalt kõik need uued sõnad tähendavad. Alustasime täitsa algusest ja rääkisime kõigepealt, mida üldse tähendab loomemajandus, innovatsioon, iduettevõtlus, infotehnoloogia. OBJEKT on tänaseks toimetanud seitse aastat – kohalik taksojuht teab meid, noored osalevad tegemistes ning muidugi oleme avatud muutustele, mida aeg on toonud ning toob ka edaspidi,“ rääkis OBJEKT juhatuse liige Jana Budkovskaja. Tema sõnul on loomeinkubaatori tegevuse suur osa just üritused, kuna sealt saadavad teadmised ja kontaktid aitavad inimestel ja ettevõtetel end arendada.