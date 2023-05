Pank: kevadel on sõlmitud rekordarv tähtajalisi hoiuseid

SEB panga andmed näitavad, et selle aasta märtsis sõlmiti üle 11 aasta rekordarv tähtajalisi hoiuseid, mis on tõstnud uute hoiuste lepingute arvu 2012. aasta tasemele.

SEB Balti divisjoni kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt selgitas, et SEB panga andmete põhjal on näha nii era- kui äriklientide järjest suurenevat huvi oma raha turvalise hoiustamise vastu, mistõttu on eelmise aasta lõpust tähtajaliste hoiuste lepingute sõlmimise maht märgatavalt kasvanud.

„Võrreldes aastataguse ajaga oleme sõlminud 18 korda enam tähtajaliste hoiuste lepinguid. Ühtlasi oli selle aasta märts viimase 11 aasta rekordkuu, kusjuures 91% lepingutest on sõlmitud eraisikute poolt,“ sõnas Kitt. Ta lisas, et kolmandik lepingutest on sõlmitud automaatse pikendusega ehk see võimaldab raha hoiustada pikemalt, kui esmalt planeeriti.

„Esimeses kvartalis lepingu sõlminutest 64% sõlmis lepingu paigutades raha ühele hoiusele, kuid pisut üle kolmandiku ehk 36% hoiustajatest on sääste hajutanud ehk jaotanud hoiused eri perioodide vahel,“ selgitas Kitt. Ta tõi esile, et veerand lepingute mahust on alla 5000 euro suurused hoiused ning 2023. aastal sõlmitud tähtajalistest lepingutest kolmandik hoiustest suurusjärgus 10 000 – 30 000 eurot. Üle 100 000 euroste lepingute arv on alla kümnendiku.

Tähtajaline hoius kaitseb raha väärtust