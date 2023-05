Veriffi uus toode võimaldab selfie põhjal määrata inimese vanust

Tegemist on täiendava ja alternatiivse lahendusega ettevõtetele, mis ei nõua vanuse tõendamiseks inimestelt ID kaardi, passi või juhiloa esitamist. Toode on tänasest kõigile Veriffi klientidele globaalselt kättesaadav.



Vanuse määramiseks kasutab Veriffi uus toode biomeetriat, tehistaipu ja inimese reaalajas tehtud selfie’t, mille põhjal tehnoloogia määrab sekunditega inimese vanuse. Tegemist ei ole täpse vanusega, vaid hinnanguga. Seejuures ei anna toode inimesele teada tema vanust, vaid võimaldab ettevõttel kontrollida, kas kasutaja vanus on nõutud piirist kõrgem või madalam.



Veriffi identimise lahendus, mis nõuab isikusamasuse tuvastamiseks lisaks pildile ka dokumenti, on jätkuvalt turvalisim ja kindlam viis isiku tuvastamiseks internetis. Uus toode on mõeldud ennekõike ettevõtetele, kel on kohustus kontrollida kasutaja vanust, et piirata ligipääsu vanusepiiranguga toodetele ja teenustele, kuid ei vaja selleks täiendavaid isikuandmeid. Toode on mugav ka kasutajale, kuna piisab vaid selfie’st ja dokumenti pole isikutuvastuseks vaja esitada.



Veriffi kaasasutaja ja tootearendusjuht Janer Gorohhov ütles, et säärane tehnoloogia on turul võrdlemisi uus nähtus. Enam-jaolt on ettevõtetel kasutusel vanuse tõendamise (age verification) lahendused, mis põhinevad dokumendilt vanuse info kindlaks tegemisel ning mida Veriff samuti pakub. „Meie uus toode loob täiendava võimaluse äridele, kel on vajalik veenduda kasutaja vanuses, kuid kus isikut tõendava dokumendi kasutamine ei ole vajalik või pole selle puudumise tõttu tihtipeale võimalik. Vanuse määramine on lihtne, kiire ja võimaldab näiteks videomängude ja kohtinguäppidel, aga ka jaekaubanduses turvaliselt kontrollida kasutajate vanust,“ selgitas Gorohhov.