Ekspert: on tõenäoline, et Tallinnas on aasta lõpuks ruutmeetri hind üle 3000 euro ja seekord püsivalt

„Vaadates turul toimuvat on väga tõenäoline, et aasta teises pooles liigub Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind taas üle 3000 euro piiri ning sel korral juba jäädavalt. See ei ole mingi uue buumi algus, vaid evolutsioon,“ kommenteeris 1Partner Kinnisvara asutaja Tanel Tarum.