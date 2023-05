32-aastane jaapanlane on saamas miljardäriks, kasutades selleks AI-d

Sagami nägi omal nahal, et Jaapanis on maailma vanima elanikkonnaga võitlevate ettevõtjate seas kasvav järelkasvuprobleem.32-aastane ettevõtja kasutab oma andmebaasi ja tehisintellekti, et vahendada tehinguid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Eeskätt neile, mille on asutanud pensionile jäävad kliendid.