EuroPark kergitas trahvisummat. Tegevjuht: otsus on õigustatud

Ta selgitas, et kõrgem trahvimäär kehtib neile, kes ei järgi parkla tingimusi ega maksa ka trahvi ehk peab alustama nõudemenetlust. „Eesmärk oli motiveerida inimesi õigeaegselt tegelema trahviga ja vältida nõudemenetlust maksmata trahvide osas. Nõudemenetlus on mõlemale poolele lõpuks ebameeldiv, täiendavate kulude tõttu läheb üks süütu trahv lõpuks kalliks maksma nii meile kui maksjale,“ lisas Kovanen.

Kovaneni sõnul on otsus end igati õigustanud. „Inimesed, kas tasuvad trahvi kohe või esitavad vaide. Kui on juhtunud inimlik eksitus, mobiilselt parkides on eksitud autonumbriga või muud sarnast, kindlasti soovitame meiega ühendust võtta. Enamikul juhtudel leiame mõistliku lahenduse ja vähendame ka seda 30 eurot,“ ütles ta ning lisas, et trahv ei ole kindlasti eesmärk omaette, kuid nii nagu ostukontroll iseteeninduskassades poodides, peab mingit järelevalvet siiski teostama.