Uus automaksu skeem: läbisõidupõhine automaks, mille puhul vajaks riik sõitudest asukohapõhist infot

Danilov selgitab, et läbisõidupõhise maksustamise oluline mõte on selles, et oleks võimalik eristada, mis piirkonnas sõidetakse. Automaksu puhul põrgatakse alatasa probleemile, et maapiirkonnas pole autole alternatiivi, auto omamine ja kasutamine on sundkulu. Kui maainimesed ei saa enda liikumisvajadust muul moel katta, siis oleks registreerimismaks või aastatasu nende vastu ebaõiglane.