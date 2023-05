IMF soovitab Eestil maksustamises kiirem ja jõulisem olla

Eestis visiidil käinud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon leidis, et meie eelarvepoliitika võib olla liiga leebe. Nad nentisid, et Eesti on viimasel kahel aastakümnel märkimisväärseid edusamme teinud, aga on ilmnenud tõsiseid ohumärke võimalikust survest konkurentsivõimele.