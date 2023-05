Autoomanike liit alustab automaksu vastu allkirjade kogumist

Eesti Autoomanike Liidu juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul on automaksu kehtestamine küsitav nii otstarbekuse kui eetilisuse seisukohast vaadatuna. „Selge on see, et automaksu kehtestamine ei aita kaasa rohepöördele ega pane inimesi teistsuguseid sõidukeid valima – ka täna lähtutakse auto soetamisel reaalselt vajadusest,“ ütles Tammeraid, kelle sõnul paneb kehtestatav automaks hobiautode omanikke ilmselt oma seniseid sõidukeid kas odavalt müüma või vanarauda viima. „Nendelt autodelt, mis vanarauda lähevad, riik tulevikus tulu enam ei saa. Lisaks kaotavad selliste arengute puhul enda kliendid ka kodumaised remonditöökojad,“ ütles Tammeraid.