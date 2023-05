TalTechi teadur tahab viia elektrikulud nulli lähedale

Shabbiri bakalaureusekraad on arvutiteaduses ja magistrikraad elektriinseneerias. Läinud aastal kaitstud doktorikraad on tehtud Tallinna Tehnikaülikoolis ning keskendus mehhatroonikale ja elektroenergeetikale.

Tema huviala on liginullenergia hooned ja nende energiakasutuse haldus. „See paelus mind, see tundus suurepärane. See oli väga futuristlik, selle pärast valisin,“ kirjeldas ta oma valikut.

Valiku tegemise hetkel võisid liginullenergia hooned olla haruldus, kuid tänapäeval enam mitte. Euroopa Liidus on küpsenud plaan jõuda juba aastaks 2050 nullheitega hoonefondini. Praegu moodustab hoonete energiakulu kuskil 40 protsenti Euroopa Liidu koguenergia kulust. „Me peame arvestama praeguste geopoliitiliste ja majanduslike stsenaariumitega,“ selgitas teadlane.

Nii sai ta TalTechilt 55 000 euro suuruse noorteadlase grandi selle eesmärgi saavutamiseks. „Praegu ma arendan välja mobiilirakendust või veebisaiti, kus kasutajad saavad jälgida elektritarbimist,“ selgitas ta. Kasutaja peaks nägema, kui palju nende päikesepaneel elektrit toodab, kui palju seda on salvestatud ja ka seda, mis asjad parajasti elektrit kulutavad. „Ja siis ma arendan välja algoritmi, mis kasutaja elektritarbimist võimalikult soodsaks teeb. Aasta kokkuvõttes peaks olema tasakaal ehk kasutaja ei maksa elektri eest üldse.“

Selle jaoks on päikesepaneel vaja ühendada nutika inverteriga, mis on tavalisest mõnevõrra kergemini juhitav. Seda saab omakorda ühendada seadmetega või elektriautoga. Nii saab näiteks autot laadida ajal, mil elektrihind on soodne või päikeseenergia saadaval.

Shabbir ütles, et tehnoloogiad on kõik olemas ja seega pole süsteem väga keerukas. Praegu testib ta seda TalTechi liginullenergiahoones ja kui kõik läheb hästi, on uudne lahendus saadaval järgmisest aastast.

