Marek Pilleri sõnul on küberrünnakud läänemaailmas seoses Ukraina sõjaga tuntavalt intensiivistunud. „Nii Eestis kui mujal läbi viidud analüüsid näitavad, et poliitiliselt motiveeritud küberkurjategijate aktiivsus on viimase aastaga oluliselt kasvanud,“ ütles ekspert.