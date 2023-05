KAUAOODATUD HETK | Kunagise kino Eha asemele kerkib lõpuks värske hotell. Ehitus algab juba suvel

Uusi hotelle pole viimastel aastatel juurde ehitatud

Tallinna keskmine hotellipäeva maksumus (ADR, inglise keeles average daily rate), mis oli ajalooliselt kolmest Balti pealinnast kõige kõrgem (2019. a 78 eurot), on tema sõnul seni taastunud 94% protsendi ulatuses. Tallinna majutusteenuste turul on hõivatuse määr praegu umbes 62%, mis on 2019. aastaga võrreldes 9 protsendipunkti võrra madalam.

Ta tõi esile, et ehkki pandeemia mõju turismisektorile on olnud ränk, sai Eesti majandus laiemas mõttes kriisist siiski pigem kiiresti üle. Majanduskasvu pidurdumine 2020. aastal oli võrdlemisi tagasihoidlik võrreldes EL-i keskmisega. Nüüd on aga märgata majanduse edasist aeglustumist. Käesolevaks aastaks võib oodata põhiliste makromajanduslike näitajate kehvemat kasvu – see on tingitud kõrgemast inflatsioonist, Venemaa rünnaku negatiivsetest mõjudest ja nõrgemast välisnõudlusest. Oodatakse aga, et 2024. aastal, kui hotell Hampton by Hilton Tallinnas uksed avab, on raske periood juba selja taga ning majanduskasv taastunud.