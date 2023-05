Millises Balti riigis kulutatakse igapäevastele väljaminekutele kõige rohkem raha?

Kõige rohkem kulutatakse igapäevastele ostudele keskmiselt raha Leedus, kus 14% elanikest on 30–50 euro suurune päevaeelarve. Eestis on selline eelarve 13%, Lätis aga vaid 8% küsitletutest. Leedus on ka oma naaberriikidest rohkem neid inimesi, kes kulutavad päevas 51–100 eurot (Leedus oli neid 3% vastanutest, Eestis ja Lätis aga 2%). Nii Leedus kui ka Eestis on 1% suurune elanikkonna rühm, kes kulutab iga päev 101–200 eurot.