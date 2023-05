Saksamaa keskpankur: vaja on veel mitmeid EKP intressitõsteid

„Rahapoliitika karmistamine ei ole veel lõppenud,“ ütles Nagel teisipäeval Berliinis. „Piiravale tasemele jõudmiseks on vaja veel mitut intressimäära tõstmist,“ märkis ta. Kõrget taset on tema sõnul vaja hoida piisavalt kaua, kuniks inflatsioon langeb, vahendab Bloomberg.

Euroopa Keskpank on keset oma ajaloo kõige rahapoliitika karmistamistsüklit - intressimäärasid on tõstenud 3,75 protsendipunkti võrra ja tõenäoliselt tõstetakse neid ka järgmisel kahel EKP kohtumisel, mõlemal korral veerandpunkti võrra, kirjutab Bloomberg.. Bundesbanki juht, kes on üks Euroopa Keskpangas üks agressiivseima lähenemise pooldajatest, oli üks esimesi, kes ütles, et pärast suve võib olla vaja veel intressitõsteid.