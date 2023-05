Soomes on täna ajalooline päev: elektri hind kukkus ka päeval miinusesse

Põhjamaade elektribörsil on Soome piirkondlikud hinnad alates 2006. aastast madalaimal tasemel, märkis Aktia peaökonomist Lasse Corin Twitteris.

Corini sõnul on börsielektri hinna langus üllatuseks. Kuigi hinnasula on oodatud seoses energiainvesteeringute suurenemisega, on tootmise suurenemise mõju kujunenud ettearvamatuks. „See, et elektriturg on laienenud, ei ole suur üllatus, kuid fakt, et elektri hind on nii palju langenud, on siiski üllatav,“ ütles ökonomist.

Elektrituru olukord Põhjamaade piirkonnas on oluliselt muutunud, kuna maailma suuruselt kolmas tuumareaktor Olkiluoto 3 on nüüdseks regulaarselt töös. Jaam üksi katab juba umbes 14% Soome elektrivajadusest.

Soome Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel ehitati Soomes eelmisel aastal kokku 2 430 megavatti uut tuuleenergia võimsust. See tähendab seda, et ka tuuleenergia võimsus kasvas oluliselt - lausa 75%.

Kui Soomes langes päevane elektri börsihind alles täna miinusesse, siis Eestis oli päevane elektri hind „negatiivne“ juba aprillis. 30. aprillil 2023 kella 14–15 vahel maksis elekter –0,08 eurot megavatt-tunni eest, kell 15–16 oli hind –0,92 eurot.

Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller on selgitanud, et öised päeva keskmisest kõrgemad elektrihinnad on seotud eelkõige suure päikeseenergiatoodanguga. Eestis on lihtsalt viimase aastaga lisandunud palju päikesest elektri tootjaid.

„Kokku on seda juba üle 500 MW installeeritud võimsust, kelle toodangu tipp on keskpäeval ja sellele eelnevatel ja järgnevatel tundidel. See kattub küll tipptarbimise tundidega hästi, kuid praegu on tipptoodanguga tundidel ülepakkumine tekkinud,“ selgitas Miller. Päikeseenergia pakkumise kiire suurenemine on tema sõnul turul olijatele uus kogemus ja ilmselt läheb veidi aega, kuni õpitakse uues olukorras tegutsema.