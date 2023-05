Kodumaine elektritõukerataste tootja Äike lansseerib täna uhiuue renditeenuse

„Kergliiklussõidukite buumi tagajärjelt näeme, kuidas tarbijad otsivad aina rohkem pikaajalisi, kuid siiski mugavaid renditeenuseid. Sama näitab ka ülemaailmne trend, et mida aeg edasi, seda rohkem soovitakse oma igapäeva tegevusteks kasutada kergliikureid ja vaatavad aina enam ka jagamis- või renditeenuse poole,“ selgitas Äikese tootejuht ning Kõu Mobillity grupi CEO Kristjan Maruste uue renditeenuse tagamaid.

Erinevalt lühi-renditeenustest nagu seda pakub Äikese õde-ettevõte Tuul, on Äike Subscription teenus tellimuspõhine. See tähendab, et inimene saab endale internetist rentida uue Äike mudel T elektritõukeratta ning asuda siis ka sõidukit koheselt kasutama. Lisaks: kui Tuult renditakse minutihinna baasil ning jäetakse pärast kasutamist tänavaparki, siis Äike Subscription-i hinnastamine on kuu- või aastapõhine ning tõukeratas ise on rendiperioodiks erandlikult rentija kasutada.

Mis kuulub Eestis Äike Subscription 59€/kuu aastapaketti?

1. Isiklik Äike T tõukeratas koos Äikese äppi kasutusõigusega

2. Tasuta tarne

3. Remondi- & hoolduskulud

4. Asendustõukeratas, juhul kui esialgne saadetakse remonti

Mis kuulub Eestis Äike Subscription 79€/kuus kuupaketti?



1. Isiklik Äike T tõukeratas koos Äikese äppi kasutusõigusega

2. Tasuta tarne

3. Remondi- & hoolduskulud

4. Asendustõukeratas, juhul kui esialgne saadetakse remonti

Lisaks tuleb esmasel registreerimisel maksta 50€ konto avamistasu.

Lansseerimine ka San Franciscos

USA-s on tõukerattad saadaval läbi San Francisco iduettevõtte Tempo, mille asutaja on Michael Keating. Tempo platvormi eesmärk on võimaldada erinevate kergliiklussõidukite brändidel pakkuda oma USA klientidele sõidukite täistellimusrente. Tempo meeskonda kuuluvad andekad ettevõtjad Uber, Lyft ning Twitteri taustaga.

Äike on Tempo esimene sõidukipartner. Tellimusrentidega alustatakse San Franciscos, Bay Area piirkonnas. Tempol on plaanis lisada oma teenusalasse aasta lõpuks ka teisi alasid California osariigis ning järgmine aasta alustada laienemist üle kogu USA. Samuti on Tempol plaanis lisada enda partnerlusse mitu erinevat e-tõukeratta ja e-ratta brändi.