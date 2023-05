Balti aktsiaturud said enda MSCI indeksi

„Balti riikide koostöö kohaliku kapitalituru arendamiseks on jõudnud järgmise olulise verstapostini. Oleme juba ühtlustanud siinse piirkonna pandikirjade regulatsiooni – omaette oleme kõik väikesed turud, aga koostöös saame oma potentsiaali suurendada,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

„MSCI Balti indeks aitab tuua meie ettevõtted suurte rahvusvaheliste investorite radarile. Loodame, et uus indeks aitab meelitada piirkonda rohkem investeeringuid ja parandada Balti ettevõtete juurdepääsu kapitalile – sellest võidavad meie kõigi majandused,“ lisas Võrklaev.

„Eesti, Läti ja Leedu konsolideerumine uues MSCI Baltic Indexis toetab ühise regionaalse kapitalituru arengut, ületades meie individuaalsest suurusest tulenevad piirangud. See on kindlasti samm õiges suunas, kuigi indeks jääb praegu siiski piiriturgude osaks. Meie ambitsioonikas eesmärk on ühel päeval tõsta oma piirkonna klassifikatsioon arenenud turuks,“ sõnas Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.