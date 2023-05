Tööportaalid pakuvad ka noortele võimalusi suveks tööd leida. Enim tuntakse huvi teenindaja töö vastu

„Hetkel leidub cvkeskus.ee tööportaalis 229 hooajalist tööpakkumist, kuid suurem osa neist on siiski suunatud töövõtjatele, kes on vähemalt 18-aastased,“ ütles värbamisosakonna juht Grete Adler. Ta lisas, et seadustest tulenevalt on noorte töötamisele seatud mitmed piirangud, mis laienevad nii tööle kui ka ajale ning seetõttu eelistavad tööandjad endiselt tööpakkumist avaldades pigem kandideerijaid alates 18. eluaastast