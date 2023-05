Selgusid parimad tööandjad. Eesti inimene tahab töötada kahes mainekas Eesti ettevõttes

Suuri muutusi tööandjate pingerea esiviisikus ei ole viimasel aastal toimunud, väikseid muudatusi on olnud järjestuses. Uuringus käsitleti ka inimeste ootusi tööandjale. Kantar Emori töötajakogemuse juhteksperdi Mari-Liis Eensalu sõnul on inimeste jaoks tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. „Kõrge inflatsiooni tingimustes tähtsustatakse konkurentsivõimelist palka mõnevõrra rohkem kui varem, selgemalt on see näha just tudengite sihtrühmas. Samas kujuneb töötajaid väärtustav kuvand erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur,“ lisas Eensalu.

Tööandjate pingereas palgatöötajate seas stabiilselt esimest kohta hoidev Eesti Energia on ka tudengite jaoks kõrgel kolmandal kohal. „Siin on huvitav see, et ettevõte on pingerea eesotsas erinevate sihtrühmade jaoks erisugustel põhjustel. Töötavate inimeste jaoks on siin kaalukaimaks argumendiks kindlustunne, tudengid näevad suures ettevõttes aga võimalust areneda ja karjääri teha,“ märkis Eensalu.

Eesti Energia töötajakogemuse direktor Kadi Piikov ütles, et hea tööandja maine nõuab järjepidevat aastatepikkust tööd. Et tööandjana enda atraktiivsust tõsta, tasub tema sõnul panna end töötaja kingadesse ning mõelda, miks ta on selle tööandja endale valinud ning kuidas pakkuda talle parimat töötajakogemust. „Kui oma töötajatelt küsime, siis esimene vastus on alati, et inimesed tunnevad, et saavad Eesti Energias teha olulist tööd, mis mõjutab väga paljude inimeste elu. Lisaks tööle ja töötasule tasub mõelda ka väiksematele boonustele, mida töötajatele võimaldada. Näiteks on meil väga populaarne tööandja tervisekindlustus, pakume lisapuhkust ja olenevalt positsioonist püüame olla maksimaalselt paindlikud, et töötamisel ei saaks takistuseks töötaja elukoht,“ loetles Piikov.