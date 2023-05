VIDEO | Aastakümneid räägitud ja nüüd lõpuks tuleb: Pärnu silla ehitavad Infortari gruppi kuuluvad ettevõtted

„Täna on kindlasti ajalooline hetk, kui kirjutame alla projekteerimis- ja ehituslepingu Raba-Laia tänava vahelise kaarsilla ehitamiseks. Aastakümneid on räägitud uue silla ehitamisest üle Pärnu jõe ja viimased viis aastat oleme intensiivselt tegelenud mitmetele probleemidele – silla asukoha valik, detailplaneering, ehitushanked, silla rahastus – lahenduste leidmisega,“ märkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. Nii algabki peagi uue silla ehitus, mis on linnapea sõnul kindlasti ajalooline: Suursilla (praegu Kesklinna sild) ehitus algas Pärnus ligi 90 aastat tagasi ja viimane suurem sillaehitus Pärnus toimus Papiniidus ligi pool sajandit tagasi.