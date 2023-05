Tšehhi valitsus astub jõulisi samme Venemaa naftast loobumiseks

Tšehhi rafineerimistehased kuuluvad Poola riigi kontrolli all olevale rafineerimistehasele PKN Orlen, mis teatas aprillis, et lõpetas oma Poola rafineerimistehaste jaoks Vene naftatarnete lepingu.

Poola valitsuse ja PKN Orleni ametnikud kohtusid teisipäeval Prahas Tšehhi tööstusministeeriumiga ja ütlesid, et nad töötavad selle nimel, et kõrvaldada Vene nafta PKNi omanduses olevatest Tšehhi rafineerimistehastest.

Tšehhi peaminister Fiala ütles, et äsja allkirjastatud leping riigi omanduses oleva torujuhtmeoperaatori MERO ja torujuhtmefirma TAL vahel, millega suurendatakse TALi läbilaskevõimet kuni 4 miljoni tonni võrra, võimaldab alates 2025. aastast vähendada sõltuvust Venemaast.

Soovitakse tarneid mitmekesistada

Riik vajab aastas umbes 7-8 miljonit tonni naftat, mis on jagunenud ligikaudu TALi ja Venemaalt Družba torujuhtme kaudu tulevate tarnete vahel.

EL keelas alates 2022. aasta detsembrist Venemaa nafta tarned, kuid Družba torujuhtme tarned Saksamaa, Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari rafineerimistehastesse said erandi.

„Meie ühine eesmärk on mitmekesistada toornafta tarneid nii kiiresti kui võimalik, et kaotada täielikult Venemaa nafta, nagu me juba tegime Poolas,“ ütles Poola asepeaminister Jacek Sasin.