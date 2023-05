Uskumatu hooletus. Maailma suurim tuumajaam võib tänu inimlikule eksitusele jääda suletuks

Jaapanis asuvat Kashiwazaki-Kariwa tuumaelektrijaama haldav ettevõtte Tokyo Electric Power Co., andis hiljuti avalikult teada, et nende töötaja kaotas reaktori käivitamiseks vajalikud dokumendid, kuna ta pani need enne sõidukiga teele asumist auto katusele ning unustas need sinna. Paberid olid väidetavalt üliolulised, et saaks taaskäivitada maailma suurim tuumaelektrijaam.